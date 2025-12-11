「なんか地味かも」→ ガバッと着るだけ！【ハニーズ】冬に映える♡「ブルーニット」

暗い色の服を選びがちな冬は、ぱっと映えるブルーを着て気分転換を。軽やかで華のあるブルーをトップスで取り入れれば、顔まわりが明るく見え、冬コーデのマンネリも解消できそうです。手軽なお値段で賢くゲットするなら、【ハニーズ】のブルーのニットトップスが狙い目！ 大人世代に似合いそうな商品をピックアップしました。

ビジューがきらめくきれい色セーター

【ハニーズ】「ビジュー付ニット」\2,980（税込）

衿ぐりに華やかなビジューを飾った、細いケーブル編みのセーター。淡いブルーとキラキラしたビジューによって、顔まわりを明るく華やかに見せられそうです。ジャケットと合わせればお仕事コーデに、デニムパンツと合わせればカジュアルな休日コーデにと、幅広いシーンで活躍しそう。公式HPによると「すっきりめの幅と腰にかかる丈感」とのことで、もたつかずに着られそう。

ハートが大人可愛いフェザーセーター

【ハニーズ】「ハート柄フェザーニット」\3,680（税込）

ラメ入りのハートがちりばめられた、ふわふわの総柄セーター。「毛足が長めで柔らかく、ふわふわなフェザーヤーンのダブルジャカード素材」（公式HPより）で、がばっと着るだけで一気に冬らしいコーディネートが作れそうです。ハート柄の甘めデザインですが、スモーキーで落ち着いた色味なので、大人も取り入れやすそう。

ほっこり冬感たっぷりな求心柄セーター

【ハニーズ】「求心柄ニット」\3,280（税込）

求心柄が目を引く、冬コーデで大活躍しそうな主役級セーター。公式HPで「ふわふわで暖かみのあるウール混素材」が使用されていると紹介があり、見た目も着心地もあたたかなスタイルを作れそうです。上品な杢ブルーは、大人っぽいきれいめカジュアルにぴったり。

素材と柄に遊び心を感じるブルーセーター

【ハニーズ】「ニュアンス柄ニット」\3,480（税込）

色味の異なるブルーとオフホワイトを掛け合わせた、ニュアンス柄のセーター。ふわふわしたフェザーヤーンも使用して、華やかな柄に仕上げられています。周りとかぶりにくい、個性ある柄ニットトップスを探している方にぴったりです。公式HPによれば、「ゆったり幅ながら、腰にかかる短めの丈感でルーズすぎないシルエット」とのことで、幅広いシルエットのボトムスとうまく合わせられそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W