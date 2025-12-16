ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は７２ドル安 ナスダックも大幅安
NY株式17日（NY時間12:19）（日本時間02:19）
ダウ平均 48041.74（-72.52 -0.15%）
ナスダック 22848.86（-262.60 -1.14%）
CME日経平均先物 49285（大証終比：-425 -0.87%）
欧州株式17日終値
英FT100 9774.32（+89.53 +0.92%）
独DAX 23960.59（-116.28 -0.48%）
仏CAC40 8086.05（-20.11 -0.25%）
米国債利回り
2年債 3.500（+0.013）
10年債 4.159（+0.014）
30年債 4.830（+0.017）
期待インフレ率 2.235（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.864（+0.019）
英 国 4.475（-0.043）
カナダ 3.425（+0.028）
豪 州 4.747（+0.020）
日 本 1.967（+0.015）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.15（+0.88 +1.59%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4363.30（+31.00 +0.72%）
ビットコイン（ドル）
86868.19（-880.76 -1.00%）
（円建・参考値）
1351万3216円（-137011 -1.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
