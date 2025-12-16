NY株式17日（NY時間12:19）（日本時間02:19）
ダウ平均　　　48041.74（-72.52　-0.15%）
ナスダック　　　22848.86（-262.60　-1.14%）
CME日経平均先物　49285（大証終比：-425　-0.87%）

欧州株式17日終値
英FT100　 9774.32（+89.53　+0.92%）
独DAX　 23960.59（-116.28　-0.48%）
仏CAC40　 8086.05（-20.11　-0.25%）

米国債利回り
2年債　 　3.500（+0.013）
10年債　 　4.159（+0.014）
30年債　 　4.830（+0.017）
期待インフレ率　 　2.235（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.864（+0.019）
英　国　　4.475（-0.043）
カナダ　　3.425（+0.028）
豪　州　　4.747（+0.020）
日　本　　1.967（+0.015）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.15（+0.88　+1.59%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4363.30（+31.00　+0.72%）

ビットコイン（ドル）
86868.19（-880.76　-1.00%）
（円建・参考値）
1351万3216円（-137011　-1.00%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ