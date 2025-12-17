「それで？どう思ったの？」男性が話を深掘りしてくるのは“本命サイン”
会話をしているとき、男性があなたの話に「それで？」「どう感じた？」と深掘りしてくる。
そんな言動を見せるのは、ただの好奇心ではなく、あなたとの距離を縮めたいという気持ちがあるからこそです。
そこで今回は、男性が話を掘り下げてくるときの本音を解説します。
あなたを理解したい気持ちが強まっている
話を深掘りするのは、表面的な会話では満足できなくなった証拠。
どんな価値観を持っているのか、日々なにを感じているのかなど、
あなたという人物をきちんと理解したいという気持ちが、自然と質問の多さに表れます。
共通点を探して“心の距離”を縮めたい
男性は、本命に対して“共有できる何か”を探したがる傾向も。
話を掘り下げることで共通点や似ている部分が見つかれば、関係は一気に近づけるからです。
だからこそ、「もっと知りたい」とあなたの考えや好みを丁寧に聞き取ろうとします。
あなたが安心して話せるように場を整えている
深掘りしてくる男性は、“聞き役としての姿勢”を見せてきています。
好きな女性が話しやすくなるように、頷いたり、質問を添えたり、会話のテンポを整えるのです。
これは自分を良く見せるためではなく、あなたが本命だからこそ見せる配慮と言えます。
男性が話を深掘りしてくるということは、あなたの内面に確かな興味を抱いているということ。
「もっと知りたい」というリアクションは、距離を縮めたいときに出る最も素直なサインなのです。
