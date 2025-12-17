溝が深まります。彼と連絡が取れない時に「やってはいけないこと」
彼氏と連絡が取れなくなってしまうと、当然ながら不安になるでしょう。
でも、彼氏にもやむを得ない事情があるのかも。
そこで今回は、彼と連絡が取れない時に「やってはいけないこと」を紹介します。
執拗に連絡を繰り返す
彼氏と連絡が取れないからと言って、執拗に連絡を繰り返すのは避けるべき。
もしかしたら仕事などで本当に忙しくて連絡するタイミングがないかも知れないからです。
例えばLINEのメッセージを何通も立て続けに送ったり、留守電にまで「連絡して」などのメッセージを何件も残してしまうと、男性にストレスやプレッシャーを一方的にかけるだけということを頭に入れておきましょう。
「失礼だ」などと責める
彼氏と連絡が取れないからと言って、「連絡してこないなんて私に失礼だ」などと責めないように注意しましょう。
不必要な責め言葉が原因で破局というケースは往々にしてあるものです。
SNSを監視＆SNSにDM
彼氏と連絡が取れない時に、執拗にSNSまで監視するようなことも避けるべき。
SNSがアップロードされたからと言って、「なんでSNSは見てるのに連絡を返さないのか？」などと連絡してしまっては、彼氏に粘着質な印象を与えてしまうので、今後の関係に悪影響なのは明らかです。
また、SNSのアカウントにDMという普段はやらない方法で連絡を取ろうとするのも避けたほうが良いでしょう。
彼氏と連絡が取れないのは、たまたま何かの事情が重なり合ってのことというのが原因でしょうから、あまり執拗に追い回したりせず、一旦冷静になって、彼氏のことを信じる気持ちを持ち続けることを心がけていきましょうね。
