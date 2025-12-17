「これって普通のこと…？」モラハラに気づきにくい女性の“意外な共通点”
「これって普通なのかな…？」
男性の言葉に傷つくのに、うまく言い返せなかったり、なぜか自分が悪い気がしてしまったり…。
モラハラは気づきにくいものですが、その背景には“やさしさ”や“相手を思う気持ち”が関係していることも。
そこで今回は、無理を抱え込みがちな女性がハマりやすい傾向を紹介します。
男性のことを優先しすぎてしまう“我慢体質”
「相手を傷つけたくない」「波風を立てたくない」。
そんな“我慢体質”が裏目に出て、違和感を飲み込んでしまうことがあります。
気づいたときには、相手のペースに合わせるのが“当たり前”になってしまい、
自分の気持ちを見失いやすくなるのです。
男性を“理解しようとする力”が強い
感受性が高く、男性の背景や気持ちを想像できる女性ほど、
モラハラの行動も「理由があるのかも」と解釈してしまいがちです。
本来なら素敵な力ですが、自己犠牲の方向に働くと、
不自然な行動を“許してしまう”状態になります。
自分の気持ちより“正しさ”を優先してしまう
「私にも改善すべきところがあるのでは？」と考えるクセがあると、
男性の過度な要求まで受け入れてしまうことに。
ほどよい自己反省は大切ですが、“彼の言い方がおかしい”という視点が抜けると、
本来の問題が見えにくくなります。
モラハラに巻き込まれやすいのは、弱いからではなく、
“やさしさ”や“思いやり”が人より強いからこそ。
でも、自分を大切にする感覚が芽生えれば、状況は必ず変わります。
心が苦しいと感じたら、「これって普通？」と一度立ち止まり、
自分を守ることを優先してくださいね。
