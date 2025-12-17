乾燥で広がる冬の髪もまとまる。 大人世代にちょうどいい「ツヤ見せねじりヘアアレンジ」
冬になると、髪が広がりやすくなり、朝のスタイリングが思うように決まらないことも。特に肩ラインの長さはパサつきが目立ちやすく、ツヤが失われると一気に疲れた印象に見えてしまいます。そこで今回は、忙しい日でも上品に仕上がる「ツヤ見せねじりヘアアレンジ」を紹介。手軽さと大人らしさを両立でき、冬の乾燥による広がりを上手にカバーしてくれる万能アレンジです。
冬の乾燥で広がる髪。理由を知れば扱いやすくなる
冬は空気が乾燥し、髪の水分が逃げやすくなる季節。毛先が衣服に触れて静電気が起きやすい肩ラインの長さは、特に広がりが出やすくなります。キューティクルが開いた状態のままだとツヤが失われ、全体がぼやけた印象に。アレンジが崩れやすい原因にもつながります。
まずは、スタイリング前に“髪を落ち着かせる準備”をしておくことが大切。軽く水分と油分を補うだけで、扱いやすさが大きく変わります。
オイルを少量なじませて、束感とツヤを仕込む
アレンジ前のひと手間としておすすめなのが、ヘアオイルを少量なじませること。つけすぎると重たく見えやすいので、指先に少量取って毛先から中間へ薄く広げるのがコツです。
適度にオイルを含んだ髪は、ねじったときに束感が生まれ、光を自然に拾ってツヤのあるラインが強調されます。乾燥しやすい季節でも、しっとりとしたまとまりをキープしやすくなるのが魅力です。
後れ毛を少し残した“ねじりアレンジ”で、上品な抜け感を
アレンジはとても簡単。耳横の毛束を後ろへ向かってゆっくりねじり、ピンで留めるだけ。横顔がすっきり見え、冬のニットやストールとも好相性です。
頬の横に細い後れ毛をほんの少し残すと、動きが出て大人らしい柔らかさが生まれます。きちんと感もありつつ、かたく見えない“冬の抜け感”がつくれるのがポイント。忙しい朝でも短時間で整うのに、品よく見える万能アレンジです。
乾燥で髪が広がりやすい冬でも、ひと手間加えるだけでツヤのある仕上がりが叶います。ねじりアレンジは簡単なのに大人らしい上品さが出せるため、普段のヘアスタイルにも取り入れやすいはず。冬ならではの髪悩みを、ぜひ簡単おしゃれに解決してください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本コンテンツの画像は生成AIで作成しています
