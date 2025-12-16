ＥＣＢの利下げサイクルは終了の公算 追加利下げの可能性はオープンも＝ＮＹ為替 ＥＣＢの利下げサイクルは終了の公算 追加利下げの可能性はオープンも＝ＮＹ為替

きょうの為替市場はＮＹ時間に入って再びドル売りが優勢となっており、ユーロドルはロンドン時間の下げを取り戻している。ロンドン時間には１．１７ドル台前半まで下落する場面が見られた。一方、ユーロ円は１８２円台後半の水準に再び上昇しており、ユーロ発足以来の高値圏での推移を継続している。



明日はＥＣＢ理事会が予定されているが、今回は据え置きが確実視されている。ＥＣＢはインフレへの勝利宣言までは表明しないとみられるが、利下げサイクルは恐らく終了したと思われている。ただ、２６年上半期のインフレリスクは依然として下方に傾いているため、上半期中の利下げの扉は開かれたままであろうとの指摘がエコノミストから出ている。



一方で、下半期の利上げの可能性は低いが、２７年にはその確率は高まる可能性があるとも指摘している。活動とインフレ圧力が２６年下半期、特に２７年に高まるためだという。短期金融市場では来年を通じてＥＣＢは金利を据え置くと織り込んでいる。



EUR/USD 1.1748 EUR/JPY 182.76 EUR/GBP 0.8776



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

