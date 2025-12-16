　18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比550円安の4万9160円と急落。日経平均株価の現物終値4万9512.28円に対しては352.28円安。出来高は6047枚となっている。

　TOPIX先物期近は3370ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.61ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49160　　　　　-550　　　　6047
日経225mini 　　　　　　 49160　　　　　-550　　　161884
TOPIX先物 　　　　　　　　3370　　　　 -11.5　　　　9235
JPX日経400先物　　　　　 30390　　　　　-175　　　　 879
グロース指数先物　　　　　 639　　　　　　+1　　　　 756
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース