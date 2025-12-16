日経225先物：18日2時＝550円安、4万9160円
18日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比550円安の4万9160円と急落。日経平均株価の現物終値4万9512.28円に対しては352.28円安。出来高は6047枚となっている。
TOPIX先物期近は3370ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.61ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49160 -550 6047
日経225mini 49160 -550 161884
TOPIX先物 3370 -11.5 9235
JPX日経400先物 30390 -175 879
グロース指数先物 639 +1 756
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
