¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡ÛÌî´ÖÂç¼ù¡¡½àÍ¥¿Ê½ÐÀï£µÃå¤â½àÍ¥³ê¤ê¹þ¤ß¡ÖÂ¤Ï¿¤Ó´ó¤ê¤Ç¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¡ÖÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡õ¥Ë¥Ã¥«¥ó¡¦¥³¥àÇÕ¡×¤Ï£±£·Æü¡¢½àÍ¥¿Ê½ÐÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ìî´ÖÂç¼ù¡Ê£³£·¡áÂçºå¡Ë¤Ï½àÍ¥¿Ê½ÐÀï£¹£Ò¤Ç£µÃå¡£¤¿¤À¡¢½à¿ÊÀï£µÃåÁª¼ê£´¿Í¤ÎÃæ¤ÇÆÀÅÀÎ¨¾å°Ì£²°Ì£²¿Í¤Þ¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£¡Ö¿ÊÆþ¤Ç¿å¤â¤é¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Ç½àÍ¥¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡£²£±¹æµ¡¤Ï£´Í¥½Ð£²¹¡£Á°²ó¹¤Î²¼ÛêÍºÂÀÏº¤Ï¡ÖÁ´Éô¤ÎÂ¤¬°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìî´Ö¤â¡ÖÂ¤Ï¿¤Ó´ó¤ê¤Ç¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤¤¤¤¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï°¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂ¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë½®Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈ´·²¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡½àÍ¥¤Ï£¶¹æÄú¤âÏÈÉÔÌä¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¡£Âç³°¤«¤é¶¯µ¤¤Ê¹¶¤á¤ÇÂ¾Äú¤ò½³»¶¤é¤·¡¢Í¥½ÐÀÚÉä¤ò¤â¤®¼è¤ë¡£