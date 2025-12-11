【オリックス】メジャー史上最長身２１１センチ右腕ショーン・ジェリーを本格調査　新助っ人最上位にリストアップ

オリックスが、新外国人としてショーン・ジェリー投手（２８）＝ジャイアンツＦＡ＝を最上位にリストアップしていることが１７日、分かった。先発、リリーフ両方に対応し、メジャー通算９３登板の右腕を本格調査。何よりの魅力は、規格外といえるサイズだ。メジャー最高身長の２１１センチ。３年ぶりのリーグ優勝へ、超ＢＩＧな助っ投を戦力に加える構想だ。

オリックスが、ビッグな新助っ人にロックオンした。投手力強化を目指し、本格調査を進めてきたのが２１１センチ右腕・ジェリーだ。獲得候補の中で最上位にリストアップ。順調に交渉を進めているもようだ。

ホワイトソックスなどに在籍した右腕のジョン・ラウシュと並び、メジャー史上で最高身長。２２年にメジャーデビューすると、２４年にはリリーフで自己最多の５８登板し、８０回２／３で１４四球。制球力が高く、７５奪三振とねじ伏せる投球もできるタイプだ。常時１５０キロ超の直球は打者の手元で動き、カーブ、カットボールなどが持ち球。マイナーでは先発経験が豊富で、今季もメジャーで１２試合（先発１試合）に登板している。

ＮＰＢでは楽天・ファンミル（１４年）の２１６センチが歴代最長身。球団ではシュルツ（１３年）とモヤ（１９〜２１年）の２０１センチを上回ることになる。大柄だが、フィールディングも無難。年齢的に２８歳と若く、獲得すればインパクトは絶大だ。

昨年の５位から３位に食い込んだ今季は、２ケタ勝利が九里（１１勝）一人だった。エースの宮城や曽谷、エスピノーザ、田嶋に加え、１６１キロ右腕の山下もいる。リリーフから再転向の山岡らを含め質、量とも充実しているが、異彩を放つ存在がほしい。救援陣の防御率はリーグ５位の３・５８。来季もペルドモ、マチャドは残留するが、ジェリーがブルペンに加われば、外国人トリオによる剛腕リレーも期待できる。

野手では本塁打に特化した補強に成功し、今季３Ａで３０本塁打のボブ・シーモア内野手（２７）＝前レイズ＝を獲得した。来季は３年ぶりのリーグ優勝が目標。直接対決で７勝１６敗２分けと苦しめられ、１３・５ゲーム差を離されたソフトバンクの３連覇を止めることが至上命令だ。「ビッグ・ジェリー」を射止め、タカの牙城を崩す。

◆ショーン・ジェリー（Ｓｅａｎ Ｈｊｅｌｌｅ）１９９７年５月７日、米国生まれ。２８歳。マトメディ高からケンタッキー大を経て、１８年のＭＬＢドラフト２巡目でジャイアンツ入り。２２年にメジャーデビュー。同年は３Ａで２２試合に先発し、６勝。メジャー通算成績は９３試合で７勝８敗、防御率５・１１。２１１センチ、１１２キロ。右投右打。

◆ＮＰＢの歴代長身選手

〈１〉２１６センチ ルーク・ファンミル（楽）

〈２〉２０８センチ エリック・ヒルマン（ロ、巨）

ジェイソン・ターマン（横）

〈４〉２０５センチ テリー・ブロス（ヤ、西）

キャム・ミコライオ（広、楽）

〈６〉２０４センチ デジ・ウィルソン（神）

マキシモ・ネルソン（中）

◆米大リーグの歴代長身選手

〈１〉２１１センチ ショーン・ジェリー（ジ）

ジョン・ラウシュ（マ）

〈２〉２０８センチ ランディ・ジョンソン（ジ）

エリック・ヒルマン（メ）

クリス・ヤング（ロ）

アーロン・スレガーズ（エ）

※ベースボール・リファレンスより。括弧内はメジャーの最終所属でジはジャイアンツ、マはマーリンズ、メはメッツ、ロはロイヤルズ、エはエンゼルス