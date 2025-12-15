【U-NEXT BOXING.4】ドネア、拳が壊れるほどの激闘を回想 堤聖也のタフさを称賛
世界5階級制覇を成し遂げた“伝説の王者”ノニト・ドネア（フィリピン）が17日、東京・両国国技館で開催された『U-NEXT BOXING.4』に登場。WBA世界バンタム級正規王者・堤聖也（角海老宝石）との激闘の末、2−1の判定で惜敗した。
【動画・会見フル】ドネア、堤聖也に判定負け 激闘を振り返り「とてもタフな相手だ」
試合後、バンテージを巻いた姿で会見に臨んだドネアは、「お互いにすべてを出し切った。本当にタフな試合だった。堤におめでとうと言いたい」と、新王者を称えた。
試合中には堤へ左ストレートを何度も打ち込んだが、「完璧なパンチを当てた感覚があった」と振り返る一方で、その代償として4本の指に血豆ができるほど拳を痛めたという。それでも「堤は倒れなかった。彼のタフさは本物だ」と、相手の粘り強さに敬意を表した。
今後について問われると、「自分たちは素晴らしい試合を見せることができた。心の底からボクシングを楽しめたし、あの高揚感は簡単に味わえるものではない」と充実感を口にしつつ、「今はただ、少しリラックスしたい」と静かに語った。
