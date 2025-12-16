ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は７２ドル安 ナスダックは大幅安
NY株式17日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均 48041.51（-72.75 -0.15%）
ナスダック 22859.30（-252.16 -1.09%）
CME日経平均先物 49375（大証終比：-335 -0.68%）
欧州株式17日GMT16:03
英FT100 9807.87（+123.08 +1.27%）
独DAX 23965.49（-111.38 -0.46%）
仏CAC40 8091.06（-15.10 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.498（+0.011）
10年債 4.153（+0.008）
30年債 4.825（+0.012）
期待インフレ率 2.238（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.858（+0.013）
英 国 4.463（-0.055）
カナダ 3.416（+0.019）
豪 州 4.747（+0.020）
日 本 1.967（+0.015）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.18（+0.91 +1.65%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4358.30（+26.00 +0.60%）
ビットコイン（ドル）
87565.88（-183.07 -0.21%）
（円建・参考値）
1361万2116円（-28458 -0.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48041.51（-72.75 -0.15%）
ナスダック 22859.30（-252.16 -1.09%）
CME日経平均先物 49375（大証終比：-335 -0.68%）
欧州株式17日GMT16:03
英FT100 9807.87（+123.08 +1.27%）
独DAX 23965.49（-111.38 -0.46%）
仏CAC40 8091.06（-15.10 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.498（+0.011）
10年債 4.153（+0.008）
30年債 4.825（+0.012）
期待インフレ率 2.238（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.858（+0.013）
英 国 4.463（-0.055）
カナダ 3.416（+0.019）
豪 州 4.747（+0.020）
日 本 1.967（+0.015）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.18（+0.91 +1.65%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4358.30（+26.00 +0.60%）
ビットコイン（ドル）
87565.88（-183.07 -0.21%）
（円建・参考値）
1361万2116円（-28458 -0.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ