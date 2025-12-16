NY株式17日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均　　　48041.51（-72.75　-0.15%）
ナスダック　　　22859.30（-252.16　-1.09%）
CME日経平均先物　49375（大証終比：-335　-0.68%）

欧州株式17日GMT16:03
英FT100　 9807.87（+123.08　+1.27%）
独DAX　 23965.49（-111.38　-0.46%）
仏CAC40　 8091.06（-15.10　-0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.498（+0.011）
10年債　 　4.153（+0.008）
30年債　 　4.825（+0.012）
期待インフレ率　 　2.238（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.858（+0.013）
英　国　　4.463（-0.055）
カナダ　　3.416（+0.019）
豪　州　　4.747（+0.020）
日　本　　1.967（+0.015）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝56.18（+0.91　+1.65%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4358.30（+26.00　+0.60%）

ビットコイン（ドル）
87565.88（-183.07　-0.21%）
（円建・参考値）
1361万2116円（-28458　-0.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ