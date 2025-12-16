【U-NEXT BOXING.4】激闘制した堤聖也、鼻骨折も笑顔「人間の正しい鼻をしていない」 ドネアの強さを痛感
WBA世界バンタム級正規王者・堤聖也（角海老宝石）が17日、東京・両国国技館で行われた『U-NEXT BOXING.4』で、世界5階級制覇のレジェンド、WBA同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）と対戦し、2―1の判定で激闘を制した。
【会見フル・動画】堤聖也、ドネアとの激闘を制し逆転勝利
試合後、鼻に絆創膏を貼り、腫れ上がった痛々しい姿で報道陣の前に姿を現した堤は、自らの顔を指しながら「人間の正しい鼻をしていないですね」と冗談交じりに語り、場を和ませた。試合中、どこかのタイミングで被弾したパンチで鼻の異変に気づいたというが、「仕方がない。折れたからといって治るわけじゃない」と、そのまま戦い続けたことを明かした。
勝利の瞬間を振り返り、「ぎりぎりでしたね。ドネア選手、めちゃくちゃ強かったです。ありがとうございました」と安堵の表情を見せた一方で、「一気に行けなかったのが悔しい」と率直な心境も吐露。レジェンドと拳を交えたことで、ベテランならではの凄みを肌で感じたという。
「見えているから大丈夫だと思っていても、いきなり凄いパンチを入れてくる。打つぞ、というフリだけでもプレッシャーになる。それで行けなくなるんです」。12ラウンドを戦い抜いたからこそ感じたドネアの恐ろしさを、冷静に分析した。
今後については、「目標は他団体との統一戦」と改めて強調。その上で、「スーパーフライ級からレジェンドがバンタム級に上げてきている。統一戦が決まらなければ、今日こんなに痛々しい試合をして言うのもおこがましいですが、ぜひ挑戦を受けたい」と、さらなる強敵との対戦にも意欲を示した。
【会見フル・動画】堤聖也、ドネアとの激闘を制し逆転勝利
試合後、鼻に絆創膏を貼り、腫れ上がった痛々しい姿で報道陣の前に姿を現した堤は、自らの顔を指しながら「人間の正しい鼻をしていないですね」と冗談交じりに語り、場を和ませた。試合中、どこかのタイミングで被弾したパンチで鼻の異変に気づいたというが、「仕方がない。折れたからといって治るわけじゃない」と、そのまま戦い続けたことを明かした。
「見えているから大丈夫だと思っていても、いきなり凄いパンチを入れてくる。打つぞ、というフリだけでもプレッシャーになる。それで行けなくなるんです」。12ラウンドを戦い抜いたからこそ感じたドネアの恐ろしさを、冷静に分析した。
今後については、「目標は他団体との統一戦」と改めて強調。その上で、「スーパーフライ級からレジェンドがバンタム級に上げてきている。統一戦が決まらなければ、今日こんなに痛々しい試合をして言うのもおこがましいですが、ぜひ挑戦を受けたい」と、さらなる強敵との対戦にも意欲を示した。