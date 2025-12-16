日本限定のマノロ ブラニク「MAYSALE」新カラー、上品で洗練されたデザイン

世界的に名高いシューズブランド、マノロ ブラニクが日本限定モデル「MAYSALE」の新色を発表！クラシックとモダニティが融合したデザインで、ベージュ×ブラウンのヒールタイプとネイビー×ライトブルーのフラットタイプが登場します。エフォートレスな美しさと都会的な洗練を感じさせるこれらのシューズは、どんなシーンにもぴったり。タイムレスでありながら、今の時代にマッチした特別な一足です♪

上品で洗練された日本限定カラー

「MAYSALE」の日本限定モデルは、色合いにこだわり抜いた2つのカラーで登場。

ベージュ×ブラウンのヒールタイプは、温かみのある色合いで落ち着いた上品さを引き立て、シーンを問わず使える万能アイテム。

対して、ネイビー×ライトブルーのフラットタイプは、深みのあるネイビーに爽やかなライトブルーを組み合わせ、都会的で洗練された印象を与えます。

どちらもマノロ ブラニクのアイコニックなバックルが輝く、魅力的なデザインです。

タイムレスな美しさを追求したデザイン

「MAYSALE」のデザインは、シンプルでありながらも一目でわかる魅力を放ちます。アイコニックなバックルがアクセントとなり、どこかクラシックでありながら現代的なエッセンスも感じさせます。

ヒールタイプ（5cm）とフラットタイプ（1cm）の2つのバリエーションがあり、それぞれのスタイルに合ったシューズが見つかるのも嬉しいポイント。

洗練されたシルエットとカラーリングは、タイムレスな美しさを追求するブランドの哲学を体現しています。

日本限定で手に入る特別なシューズ

この「MAYSALE」の日本限定カラーは、全国の主要百貨店で展開されています。GINZA SIXや東京ミッドタウン、伊勢丹新宿店など、洗練されたショッピングスポットで手に入れることができます。

特別感溢れるこのシューズは、ギフトにもぴったり。日本だけで手に入る限定モデルなので、ファッションのクオリティを追求する女性にとって、見逃せないアイテムです。

新しいカラーリングで、自分のスタイルをアップデートしてみてください♪

エレガンスを新たにする「MAYSALE」

マノロ ブラニクの日本限定モデル「MAYSALE」は、シンプルでありながらもモダンな美しさを追求するデザインが特徴です。

これまでのクラシックな魅力に、新たなカラーとシルエットで現代的なエッセンスが加わり、より一層洗練された印象に。

特別感あふれるこのシューズで、日常にエレガンスを取り入れ、どんなシーンでも自信を持って歩ける自分になれるはずです♪