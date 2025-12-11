乃木坂46井上和、与田祐希とイルミネーションでラブラブ？ 思わぬ経験も
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、17日深夜放送のニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』（毎週水曜 深1：00）に出演。与田祐希との“イルミネーション”秘話を明かした。
【写真】過去には…ギュッと顔を寄せ合った与田祐希＆井上和
来週の放送がクリスマスイブの深夜であることが話題となり「クリスマスイブですって。イルミネーションがすごい！来る時に、ピカピカしてんなーって。イルミネーション、あんまり興味がなくて。なんていったって、人の手で光らせたものに、何の意味があるんだって。木に人が作り出した文明がぐるぐる巻かれているだけじゃないですか。うーん、これは何がいいんだろうかって」とぶっちゃけ。
続けて「でもでもでもでも、そんな私も歩み寄る心は持っているから、ちょっとだけイルミネーション見に行ったんです。先輩の与田祐希さんとご飯を食べに行って。一緒に写真撮ろうとなったんですけど、近くにイルミネーションあるらしいよって。ご飯食べ終わって、イルミネーションを2人で見に行って。写真撮ったりしていたら、カップルに声をかけられて『写真撮ってくれませんか？』って」と打ち明けた。
井上が、そのカップルの撮影を担当したそうだが「シャッター音が切れる度に、どんどん（カップルの距離が）近くなっていくんです（笑）。それに与田さんが対抗心燃やしちゃって。カップルの方が（私たちに）『撮りましょうか？』とおっしゃってくださったので、お願いして。そうしたら、与田さんがどんどん距離近くなって、ほっぺ触ってくれたりとか、カップルがイルミネーションでするようなことができて、これで私のクリスマスは満足」と笑いを交えて振り返っていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
