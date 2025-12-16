【今日の献立】2025年12月18日(木)「肉詰め巾着の炊き合わせ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「肉詰め巾着の炊き合わせ」 「マグロとアボカドのサラダ」 「里芋のゴマ和え」 の全3品。
【主菜】肉詰め巾着の炊き合わせ
油揚げの中は柔らかな肉ダネ。野菜も一緒に煮含めたバランスのよい主菜です。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：430Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）油揚げ 2枚
＜肉ダネ＞
鶏ひき肉 180g
溶き卵 1個分
塩 適量 片栗粉 小さじ2
ショウガ汁 1片分
玉ネギ 1/4個
シイタケ (生)4個
セリ 1/4束
＜合わせだし＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1.5
だし汁 250ml
砂糖 小さじ2
薄口しょうゆ 小さじ2
塩 少々
【下準備】油揚げは半分に切って鍋に入れ、熱湯でゆでて油抜きをしてザルに上げる。粗熱が取れたら水気を絞り、麺棒をのせて軽く転がし、袋状にする。
©Eレシピ
開きにくいようであればいなり用の油揚げの一辺を切り落とし開くと作りやすいです。
ボウルで＜肉ダネ＞の材料をよく練り混ぜる。玉ネギは4つのくし切りにする。シイタケは軸を切り落とす。セリは根元を水洗いし、長さ4cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 油揚げに＜肉ダネ＞を1/4量ずつ入れ、油揚げの口をつま楊枝で留める。
©Eレシピ
2. 鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて強火にかけ、煮たったら中火にして(1)、玉ネギ、シイタケを並べ、落とし蓋をして煮含める。
©Eレシピ
3. 煮汁が半量位になったらセリを加え、しんなりしたら器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】マグロとアボカドのサラダ
マグロとアボカドを玉ネギ入りのシャキシャキとしたドレッシングで和えた、おつまみにもピッタリな副菜です。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：232Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）マグロ (刺身用)150g
＜下味＞
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ2
アボカド 1/2個
＜ドレッシング＞
砂糖 小さじ1/2
酢 大さじ1
ゴマ油 小さじ1
サラダ油 大さじ1
塩 適量 玉ネギ (みじん切り)1/8個分
【下準備】マグロは食べやすいひとくち大の薄切りにする。アボカドは皮をむき、ひとくち大の薄切りにする。
©Eレシピ
＜下味＞と＜ドレッシング＞の材料をそれぞれボウルで混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. マグロを＜下味＞のボウルに移して和える。
©Eレシピ
2. (1)を＜ドレッシング＞のボウルに移し、アボカドを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】里芋のゴマ和え
柔らかい里芋にゴマの食感がアクセント。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：104Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）里芋 3~4個
＜和え衣＞
すり白ゴマ 大さじ2
砂糖 小さじ2
しょうゆ 大さじ1
ネギ (刻み)大さじ1
【下準備】里芋は皮付きのまま水洗いし、ぬれたままラップで包み、電子レンジで3分加熱する。上下を返してさらに1〜2分加熱する。粗熱が取れたら皮をむき、ひとくち大に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルで＜和え衣＞の材料を混ぜ合わせ、里芋を入れて和え、器に盛り、ネギを散らす。
©Eレシピ