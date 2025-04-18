FCÅìµþ¤¬FWÄ¹ÁÒ´´¼ù¤ò±ºÏÂ¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤Ø¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¥×¥ì¡¼
¡¡FCÅìµþ¤¬º£µ¨±ºÏÂ¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿FWÄ¹ÁÒ´´¼ù¡Ê26¡Ë¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢Ç»¸ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´û¤Ë¥¯¥é¥Ö´Ö¤Ç¤Ï¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¡¢¸ò¾Ä¤ÏºÙÉô¤òµÍ¤á¤ë¤Î¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨6·î¤ËÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¤¿Ä¹ÁÒ¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¸ø¼°Àï14»î¹ç7ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂç³èÌö¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Àï¤Ï¥±¥¬¤Ç¸ø¼°Àï8»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀá¤Î¿·³ãÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÁÒ¤Ï±ºÏÂ¤È¤ÎÍèµ¨°Ê¹ß¤Î·ÀÌó¤òÊ£¿ôÇ¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö´Ö¤Ç¤Î¹ç°Õ¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Åìµþ¤Ïº£¥ª¥Õ¤ÎºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤·¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¤¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¡¢ÆÀÅÀ¸»¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¾¾¶¶´ÆÆÄ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡È¿½¤·»Ò¡É¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢º£µ¨11°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡£Åìµþ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹ÁÒ³ÍÆÀ¤Ï¡¢°ìÂÁá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£