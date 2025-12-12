【GU値下げ】で1,990円！ 40・50代のスタメン候補♡「ハーフジップトップス」

シンプルでデイリーに使いやすい【GU（ジーユー）】の「ハーフジップトップス」。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、冬のワードローブに一枚あると大人コーデで頼れる存在です。そんなトップスが、今なら値下げ中。お得に手に入れられるこの機会に、まだ持っていない人もぜひチェックしてみて。

一枚でサマ見えを狙えるきれいめスウェット

【GU】「ヘビーウェイトスウェットハーフジッププルオーバー」\1,990（税込・セール価格）

スウェット生地のハーフジップトップス。裏地は起毛素材になっていて、寒い日にも重宝しそうです。ほどよくゆとりのあるシルエットでリラックス感がありつつ、短めの丈感でバランス良く着こなせそう。ジップを上げてクールに着こなすほか、下げてハイネックやシャツとのレイヤードを楽しむのもおすすめ。一枚で着ても、重ねて着てもサマ見えを狙えます。

ワントーンコーデにジップで抜け感をプラス

ブラックのハーフジップトップスを使ったワントーンコーデ。ジップを下げて着ることで抜け感をプラスし、全身黒でまとめても重たく見えにくいのがポイントです。すっきりとしたシルエットのワンピースに重ねるだけでこなれた雰囲気に。カジュアルさになかにほどよく上品さが漂う、大人女性に似合うスタイルです。

ナチュラルな風合いが魅力のニットトップス

【GU】「ネップハーフジップニットプルオーバー」\1,990（税込・セール価格）

ニット素材のハーフジップトップス。よく見ると複数の色の糸が混ざっていて、シンプルすぎず優しげな印象に見せてくれます。高めの襟は折り返すとしっかり開き、顔まわりもすっきりと明るい雰囲気に。短めの丈なので、裾からインナーをのぞかせてもおしゃれに決まりそうです。あたたかみのある落ち着いた風合いで、季節感のある着こなしを楽しめます。

短めニットと長めシャツでこなれ見え

ニット素材のハーフジップトップスに、オーバーサイズのデニムシャツをレイヤードしたコーデ。短めのトップスの裾からシャツを覗かせて、おしゃれ度がアップ。胸元はほどよい肌見せで、抜け感のある着こなしに。ふんわりとしたニットとすっきりとしたボトムスも好バランスで、メリハリのあるスタイルに仕上がります。大人っぽさとリラックス感のあるきれいめカジュアルは、休日のお出かけにもぴったりです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Natsumi.N