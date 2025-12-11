ＨＫＴ４８　１８日から２２日までのイベント出演を辞退、劇場公演は中止へ

女性アイドルグループ・ＨＫＴ４８は１７日、公式サイトを更新し、１８日から２２日まで予定していた劇場公演およびイベントに関して、諸般の事情を踏まえて変更すると発表した。

運営事務局は「ファンの皆さま、関係各所の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫（わ）び申し上げます」と謝罪。「スケジュール発表後のお知らせとなりましたことを重ねて深くお詫び申し上げます」とし、２４日以降の劇場公演開催の可否については改めて案内される。

同グループをめぐっては、１４日午後５時ごろに事件が発生。男性イベントスタッフが福岡市の「みずほペイペイドーム」の関係者用駐車場エレベーターホール付近で胸を刺され、その１分後に女性が襲われた。県警は１５日、男性に対する殺人未遂の疑いで３０歳の男を逮捕している。

【変更になるスケジュール】

１８日 クリスマスアドベント２０２５（福岡市役所前ふれあい広場）…出演辞退、

１９日 ファミリーマート「１日店長」イベント…開催延期

２０日 チームＨ「目撃者」公演…公演中止

２０日 ＨＫＴ４８地頭江音々１３ｔｈ／１４ｔｈ／１５ｔｈ／１６ｔｈ／１７ｔｈ／１８ｔｈ シングルおよび２ｎｄアルバム劇場盤発売記念「オンライン握手会」「個別ハイタッチ会」「２ショット写真会」…振替開催／福岡国際会議場…開催延期

２０日 「１７ＬＩＶＥ ＨＫＴ４８劇場限定生写真セット Ｄｅｃｅｍｂｅｒ ２０２５」販売／１７ＬＩＶＥ ＨＫＴ４８劇場…発売延期

２１日 ＨＫＴ４８ パーソナルヒストリーＢＯＯＫ発売記念ハイタッチ会／ＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳ ＨＡＫＡＴＡ…開催延期

２２日 チームＫ４「ここにだって天使はいる」公演…公演中止