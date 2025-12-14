◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア●（１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、王座統一に成功した。世界５階級を制覇したＷＢＡ同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を２―１の判定で下した。盛り返し、後半にポイントを重ねてレジェンドを撃破した。ドネアとのバチバチの打ち合いの末に、僅差の判定で勝利。試合後は腫れ上がった鼻で会見に臨み「折れてますよね。人間の正しい鼻をしてないので。５、６ラウンドのどこかで折れたなぁと思った」と苦笑した。

以下は堤の問答（一部）

ーいまの気持ち。

「ぎりぎりでしたね。心配をおかけしました。ドネア選手、めっちゃ強かったです。ありがとうございました」

ー４Rはまともに食らったが、６R以降持ち直した。

「負けの流れが出来上がって、僕負けの流れの試合を何度も経験してきたから、頑張れ、頑張れ俺って自分に言い聞かせながら頑張りました。皆さんの声援のおかげです。ありがとうございました」

ードネアはどんな選手だったか。

「左フックめっちゃ強かったです。最初はあまり強く打ってこないで、思いの外行けるかなと思った時にバチンときて、うわーって思いました。これがレジェンドのパンチかと。やっている最中は楽しむ余裕はなかったですけど、終わってみれば楽しかった気もします」

ー耐えきっての判定勝ち。今後の展望を。

「目標としては他の団体の統一戦があるので、それを目標にしてやっていきたい。あとは、スーパーフライ級からレジェンドがバンタム級に上げてきているので、もし統一戦が決まらなければ、今日こんなに痛々しい試合をして言うのもおこがましいが、統一戦が決まらなかったらぜひ挑戦を受けたい、戦わせてもらいたいなという気持ち」

ーファンの皆さんに一言。

「本物をぶっ倒した極上のばったもん、堤聖也です。僕は今他のボクシング界スターぞろいですが、そういう選手と比べたら目立った強さはありません。一発で倒すパンチ力もありませんし、見栄えの良いスピードもありません。テクニックもディフェンスもそんなに冴えるものはないが、それでも僕は積み重ねてきたもので今、世界で戦っています。積み重ねた自分を信じて、自分の心に持つピストルを信じて、もっともっと強い存在で、強いボクサーでありたい。今日はひやひやさせてしまいましたが、まだまだ頑張って行くので応援よろしくお願いします。ありがとうございました」