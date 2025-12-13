東京・赤坂の高級サウナで夫婦が死亡した火事で、当時の状況が次々と明らかになっています。当時、サウナ室に設置された非常ボタンの通報を知らせる装置の電源が入っておらず、サウナのオーナーは「今まで電源を入れたことがない」などと話していることがわかりました。

警視庁は「業務上過失致死」の可能性を視野に捜査をしているということですが、「過失致死傷罪」とはどういうものなのか、ポイントを押さえます。

■「業務上過失致死傷罪」とは

「業務上過失致死傷罪」とは、業務上、必要な注意を怠ったことで誤って人を死亡させたりケガをさせたりした場合に成立する罪です。

元大阪地検検事の亀井弁護士は、「焦点は、『過失』と『死亡やケガ』の因果関係を立証できるかどうか」だと話します。

過去にこの罪が成立した事例では、2007年に従業員ら6人が死傷した東京・渋谷の温泉施設で起きたガス爆発事故が挙げられます。

爆発は、温泉をくみ上げるときに出るメタンガスが室内にもれ出したことで起きました。この事故では、施設の設計担当者がガスを抜くために必要な作業を施設側に説明していませんでした。

この過失によってガスがたまり、6人が死傷する爆発事故につながったという因果関係が認められ、設計担当者に有罪判決が出されました。

発生から立件されるまで、約1年半かかっています。

■弁護士「再現実験すると思う」

──今回の捜査は今後、どうなるのでしょうか？

今回起きた個室サウナでの火事については、サウナ室のドアノブが外れていたことから2人が閉じ込められていた可能性があること、室内の非常ボタンを押そうとした形跡がありましたが、非常ボタンの通報を知らせる装置の電源が入っておらず、サウナのオーナーも「今まで電源を入れたことがない」と話していることがわかっています。

ただ亀井弁護士は、そもそもサウナで人が亡くなると事前に予測できたのか、何が原因で2人が亡くなり、それを防ぐ対策を事前にとることができたのか、その義務を施設側が負うのかどうか、負うとしたら誰が負うのか、判断するのは難しいと話します。

さらに今後は、ドアノブがなぜ外れたのかや、死亡に至った過程を検証するために、「再現実験などをすると思う」ということです。

また亀井弁護士は「個室サウナ」という特性上、密室でカメラもなく、他に人もいなかったことから、捜査には半年から1年程度、時間がかかるのではないかと指摘します。

（12月17日放送『news zero』より）