【PMX DXセット】 12月18日 発売 価格：75,900円

KSCは、「PMX DXセット」を12月18日に発売する。価格は75,900円。

「PMX DXセット」は、オフィシャルライセンスモデルの「PMX」に、より楽しめるアクセサリー2点をセットした商品。本セットのために設計・製造した「サイレンサー」と「ピカティニーレイル対応フィンガーストップ」が本体に付属する。

「PMX DXセット」

オフィシャルライセンスモデル「PMX」に、対応アクセサリー「サイレンサー」と「ピカティニーレイル対応フィンガーストップ」が付属したDXセットは、サイレンサー、フィンガーストップともにアルミ製でマットブラックのアルマイト仕上げ。サイレンサーは12mm正ネジ仕様となっている。

重量：2,400g

全長：640mm（ストック短縮時418mm）

装弾数：48発

発射モード：セミ/フルオート

※上記スペックはPMX本体の数値です。

【【公式】KSCショート#10 PMX】

(C)KSC Corporation. All Rights Reserved.