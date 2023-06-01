¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï Îû¹ö°É¼÷Ïº ´°Á´ÈÇ¡×¤ä¡ÖDC¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó ¥¢ー¥È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó ¡×¤Ê¤É¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡¡Amazon¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï12·î29Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥¤¥ó¥°¤Î1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï Îû¹ö°É¼÷Ïº ´°Á´ÈÇ¡×¤ä¡¢¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖDC¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó ¥¢ー¥È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó ¡×¡¢²óÅ·Æ²¤Î1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖSNK¥Ò¥í¥¤¥ó¥º Tag Team Frenzy ¥¯ー¥é¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡×¤Ê¤É¡¢¹â²Á³Ê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥¹¥¿¥Á¥åー¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥Õ¥êー¥¤¥ó¥° 1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï Îû¹ö°É¼÷Ïº ´°Á´ÈÇ¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤è¤ê¡¢±êÃì¡ÖÎû¹ö°É¼÷Ïº¡×¤ò1/4¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£°ìÉô¤Î·ä¤â¤Ê¤¤¹½¤¨¤Ï¡¢¡Ö±ê¤Î¸ÆµÛ ±üµÁ ¶ê¥Î·¿¡¦Îû¹ö¡×¤ò·«¤ê½Ð¤¹Ä¾Á°¤Î¡Ö°ì½Ö¡×¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£»àÆ®¤ÎºÇÃæ¤ËÉé¤Ã¤¿Ê¢Éô¤äÆ¬Éô¤Î½ý¡¢±©¿¥¤äÂâÉþ¤Î±ø¤ì¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£´°Á´ÈÇ¤Ï70cm¤òÄ¶¤¨¤ëÆÃÂç¤Î±ê¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò»Ü¤·¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¡¢ÀìÍÑÂæºÂ¤Ï·àÃæ¤ÎÆ®µ¤°î¤ì¤ë¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー 1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖDC¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó ¥¢ー¥È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È ¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó ¡×
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡×¤è¤ê¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤ò¸ø¼°¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£Âç·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÂæºÂ¤ÏÇË²õ¤µ¤ì¤¿ÍÍ¤ò¥Ó¥Í¥Ã¥ÈÉ÷¤Ë»Å¾å¤²¡¢¤½¤Î¾å¤ËÆùÂÎ¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¤¬ÐÊ¤à¥¤¥áー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÂÎ¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Ä´¤ÎåÌÌ©¤ÊÅÉÁõ¤Ë²Ã¤¨¡¢Àï²Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤Ç¤â°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥Á¥åー¤Ø»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²óÅ·Æ² 1/4¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖSNK¥Ò¥í¥¤¥ó¥º Tag Team Frenzy ¥¯ー¥é¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡×
¡¡¡ÖSNK¥Ò¥í¥¤¥ó¥º Tag Team Frenzy¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥¯ー¥é¡¦¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡×¤ò1/4¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£¡Ö¥¢¥¤¥·¥¯¥ë¡¦¥Éー¥ë¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤½¤Î¤Þ¤Þ¤òÂ¤·Á¤È¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¸«¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£°µÅÝÅªÂ¤·Á¤Ë¤è¤êºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿Îï¤·¤¤»Ñ¤ò¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¡£Á´¹â¤ÏÌó650mm¡£
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable
SUPERMAN and all related characters and elements (C) & TM DC. (s21)
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTSRESERVED.