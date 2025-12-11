◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア●（１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦は、正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、世界５階級を制覇した同級暫定王者のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を２ー１の判定で下して、王座を統一し、２度目の防衛に成功した。ジャッジ２人がそれぞれ１１５ー１１３、１１７ー１１１で堤を支持。３人目が１１６ー１１２でドネアを支持した。

ドネアは試合後の会見に、死闘を物語るように頭に包帯を巻いて現れた。「全ての力を出し切り闘い抜いた。粘り強さが堤の強さだった。すごかった」とため息をついた。４回に全盛期をほうふつとさせる強烈な左フックで堤をぐらつかせ、序盤は優勢だったが、終盤に反撃を食らった。採点は１―２の小差判定。ジャッジ１人に６ポイント差で支持されたが、残る２人には「我々にリスペクトが足りなかった」と苦言を呈した。プロ５２戦目で９敗目。うち日本選手には、井上尚弥に２連敗、堤に敗れた。４３歳のフィリピンの閃光は今後について「今は家族との時間を過ごしたい」と語った。