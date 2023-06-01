Amazonにて、ハイセンス（Hisense）の65V型4K液晶テレビ「65E7N PRO」Amazon限定モデルが特別価格で販売されている。期間は12月25日23時59分まで。

本商品は、リアごとに細かく光を制御し、微細な光と影のコントロールするMini LED バックライトを採用した4K液晶テレビ。インターフェースにHDMI 2.1を採用し、4K 144p入力の最新ゲームデバイスでも約0.83msの低遅延を実現する「ゲームモードPro」に対応している。他にも、ゲームプレイに特化したメニューを新しく搭載。リフレッシュレート、HDR、VRRの状況を随時確認できる。またFPSゲームで活用できる「照準表示」も搭載されている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。