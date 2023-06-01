UltraGear 32GS60QC-B

Amazonにて、LGのゲーミングモニター「UltraGear」シリーズがセール価格で販売されている。期間は12月31日23時59分まで。

期間中、リフレッシュレート180Hz対応WQHD曲面型モニター「32GS60QC-B」、リフレッシュレート200Hz対応IPSパネル搭載「27GS75Q-B」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

UltraGear 32GS60QC-B

ゲーミングにも適したリフレッシュレート180Hz(毎秒180フレーム)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現する。また、応答速度1ms(GTG)対応のパネルによって残像感の少ない映像表示を行なう。HDR（ハイダイナミックレンジ）に対応し、VRR(可変リフレッシュレート)やDAS(Dynamic Action Sync) Modeといったゲーミング機能も搭載されている。

UltraGear 27GS75Q-B

リフレッシュレート 200Hz、応答速度がGTGで1msに対応するIPSパネルを搭載。HDRに対応し、AMD FreeSync テクノロジーやDAS(Dynamic Action Sync) Modeなどのゲーミング機能も搭載されている。