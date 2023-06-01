Amazonにて、Thrustmasterのレーシングゲーム用コントローラーがセール価格で販売されている。期間は12月31日23時59分まで。一部終了日時が異なる製品がある。

期間中、「Thrustmaster T248」や、ステアリングホイール「Thrustmaster Hypercar Wheel Add-On」、ファーミングジョイスティック「SimTask FarmStick」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Thrustmaster ハンコン T248

セール期間：12月25日23時59分まで

本製品は、プレイステーション 5/プレイステーション 4/PC用のハイブリッドフォースフィードバックシステムを搭載した、レーシングシミュレーションコントローラー。ステアリングの位置を光学読み取りする機能を備えたベルト/ギアドライブシステムにより、パワフルでスムーズ、かつ柔軟なパフォーマンスを実現する。48Wの定出力により連続使用でのフォースフィードバックの減少がないのが特長。T3PMペダルが付属する。

Thrustmaster Hypercar Wheel Add-On

独特な楕円形を備え、ラグジュアリーかつ超高性能のハイパーカーにインスパイアされた、人間工学に基づくデザインを特長としている。また、レースインフォメーションが表示できる2つのカスタマイズ可能なLEDと、ユーザーの素早い反応を可能とする25個のアクションボタン（4個のアルミニウム製ロータリーエンコーダーを含む）を搭載。金属製パドルシフターにはマグネティックセンサーが内蔵されており、素早いシフトチェンジが可能となっている。