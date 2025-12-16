現役女子高生・西尾希美、みずみずしい肌見せショット セーラー服から水着へのグラビアも
アイドルグループ「iRiNE」の西尾希美が、18日発売の『週刊ヤングジャンプ』3号（集英社）センターグラビアに登場する。
【写真】みずみずしいボディを披露した西尾希美
西尾は、2023年に15歳で『ミス週刊少年マガジン』に選出された美少女。今回のグラビアは、18歳になり、大人の美しさも見え始めた絶妙なタイミングでの掲載に。誌面では、ピンクのチュールから胸元を見せ、はかなげな表情を浮かべるカットや、現役女子高生らしくセーラー服から水着への展開などを見せている。また、黒いバンドゥビキニ姿で海岸の防破堤に立つ、雰囲気あるカットも掲載。誌面の半分はフィルムカメラで撮影した、エモーショナルなグラビアとなっている。
表紙＆巻頭グラビアには白石時、巻末グラビアには黒江こはるが登場する。
