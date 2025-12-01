¡Ö¤ß¤º¤Ý¤í¡×Âè6´¬ËÜÆüÈ¯Çä¡£¸µ¿åµåÁª¼ê¤Ç²Î¼ê¤ÎµÈÀî¹¸»Ê»á¤¬¿äÁ¦¡ª
¡Ö¤ß¤º¤Ý¤í¡×Âè6´¬¤Î½ñ±Æ
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¾®³Ø´Û¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦°ì¿§ÈþÊæ»á¡¢ºî²è¡¦¿å¸ý¾°¼ù»á¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥á¥Ç¥£¡Ö¤ß¤º¤Ý¤í¡×¤ÎÂè6´¬¤ò12·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï770±ß¡£
¡¡¥¹¥Ýー¥Ä»Ë¾å¡¢ºÇ¤â²á¹ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¿åµå¡×¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡ÈÈ¿Â§¾åÅù¡É¤Î·ã¤·¤¤¶¥µ»¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ç¤Ã¤«¤¤ÃË»Ò¤¿¤Á¤Î¡¢Ç®¤¤¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«¥æ¥ë¤¤¥³¥á¥Ç¥£ー¡£¡Ö¼¡¤ËÍè¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¤Ç2024Ç¯¤È2025Ç¯¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Î¥ß¥Íー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îµ¥ÎÈø¹â¹»¿åµåÉô¤ËÆþÉô¤·¤¿Å¾¹»À¸¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤½¤³¤½¤³¤Î¿®Ç»¤È±¿Æ°¿À·Ð£°¤Î»³¾ë¡£¿åµå½é¿´¼Ô¤ÎÆó¿Í¤¬¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤Îý½¬¤äÀèÇÚ¤È¤Î¸Ä¿ÍÎý¡¢¥Þ¥¸¥á¡Ê¡ª¡©¡Ë¤Êµï»Ä¤êÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¿åµå¥³¥á¥Ç¥£ー¤Ç¤¹¡ª
Âè6´¬¤ÏÅÄÂô¤ë¤¯¤¬½÷»ÒÊ£¹ç¥Áー¥à¤Ë»²²Ã¤·¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡ÄÌöÆ°¤¹¤ë¡¢¤ë¤Ã¤¯¤ó¤Ë¤´ÃíÌÜ¤ò¡ªÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Ã¡ª¡ª¡ª
¡¡Âè6´¬¤ÎÂÓ¤Ç¤Ï¸µU20¿åµåÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ç²Î¼ê¤ÎµÈÀî¹¸»Ê»á¤¬ºîÉÊ¤ò¿äÁ¦¡£º£²ó´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡ÚµÈÀî¹¸»Ê»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
À¤³¦¿å±Ë2025 ½÷»Ò8°Ì ÃË»Ò9°Ì ¿åµå¤¬ËÍ¤é¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
Îµ¥ÎÈø¹â¹»¤âÌÜ»Ø¤»¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó !!