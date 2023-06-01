【コメダ珈琲店 ふわふわシロノワールポーチBOOK】 12月18日 発売 価格：3,289円

宝島社は、書籍「コメダ珈琲店 ふわふわシロノワールポーチBOOK」を12月18日に発売する。価格は3,289円。

本書はコメダ珈琲店の名物デザート、あつあつひえひえの温度差が楽しめる「シロノワール」を再現した「コメダ珈琲店 ふわふわシロノワールポーチ」が付いたムック。誌面では、「コメダ珈琲店」の魅力やスーパーやコンビニで出会えるコメダ商品なども紹介される。

コメダ珈琲店の名物デザートを再現！ 「コメダ珈琲店 ふわふわシロノワールポーチ」

ポーチとしてもちろん、バッグチャームやICカードケース、ガジェットケースなど様々な使い方が可能。デニッシュの内側には小物を収納しやすい2つのメッシュポケットが配置されているほか、シロノワールと皿をセパレートできる本物さながらの再現度も魅力の1つとなっている。

【コメダ珈琲店 ふわふわシロノワールポーチ】

サイズ

・ポーチ本体：約9×10cm（高さ×底直径[最大]）

・プレート：直径13.5cm

※ポーチ本体とプレート以外は商品に含まれません

※誌面掲載の情報は、2025年11月現在の編集部調べによるものです。本誌発売後、仕様や価格などが変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。また、品切れ・欠品の際はご容赦ください。