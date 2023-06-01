【アーケードコレクションPART1】 12月18日 発売 価格：9,878円

「イーグレットツー ミニ」本体

タイトーは、卓上ゲームセンター「イーグレットツー ミニ」専用ソフト収録SDカード「アーケードコレクションPART1」を12月18日に発売する。価格は9,878円。

「イーグレットツー ミニ」は、2022年3月に発売され現在も好評を博している1996年登場のアーケード筐体を卓上サイズで忠実に再現したゲーム機。40タイトルを内蔵しており、別売りの専用SDカードによって、さらに多くのゲームを楽しめる。

今回発売される「アーケードコレクションPART1」には、アクションゲーム「熱血硬派くにおくん」、「ダブルドラゴン」など、テクノスジャパン開発ゲーム5タイトル、データイースト開発ゲーム5タイトルの全10タイトルが収録されている。

【「アーケードコレクションPART1」収録タイトル】 タイトル名 ジャンル ミステリアスストーンズ Dr.キックの大冒険 アクション ブギーマナー アクション 熱血硬派くにおくん アクション ザインド・スリーナ アクションシューティング ダブルドラゴン アクション チェルノブ アクション ダークシール アクションRPG エドワード・ランディ アクション ウルフファング 空牙2001 アクションシューティング ザ・グレイト・ラグタイムショー 横シューティング

【同梱物】

・10タイトル収録SDカード

・特典DX攻略本「電撃 TAITO STATION VOLUME 5」（全32ページ）

・インストラクションカード ミニ（10タイトル）

・本体アップデート手順書

(C) TAITO CORPORATION

(C) ARC SYSTEM WORKS

(C)PAON DP Inc.

(C)G-MODE Corporation

DATA EAST and DATA EAST logo(s) are registered trademarks of G-MODE Corporation.