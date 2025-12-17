ファミリーマート「あそべるコンビニ」新戦略を発表　“体験”販売で売り上げ倍増へ

ファミリーマートの新提案「あそべるコンビニ」とは。

ファミリーマートは17日、新戦略を発表。

その名も「あそべるコンビニ」です。

ファミリーマート・細見研介社長：

衣食住+“遊”というコンセプトを取り入れるコンビニにしていきたい。

クレーンゲームやカプセルトイは現在、全国約1600店舗で展開されていて、近い将来5000店舗での設置を目指すといいます。

さらに、「ファミマで推し活」も。

ファミマプリントでは、簡単に自分の推しなどのうちわを作ることができます。

また、アニメやご当地スポーツチームなどとコラボした「ラッピング店舗」を120店舗ほどに増やす計画です。

日本を訪れる外国人観光客の増加で、国内アニメやキャラクター関連の需要は拡大し続けています。

ファミリーマート・足立光CMO：

ファミマでこんな楽しいことやっている、こんなコラボをやっているを増やしていくことで、買い物自体をより楽しくしていく。必要なものを買いに行くところではなく、欲しいものを買いに行く。そういうところにできればと思う。

商品を売るだけでなく遊ぶ体験価値も売ることで、IP関連での売り上げを3年以内に倍増させる方針です。