Aiロボティクスは、同社が展開するスキンケアブランド Yunth（ユンス）の美容液「生VC美白美容液」と「生VAダーマ美容液」において、ピカチュウとイーブイのデザインを施したスペシャルパッケージを本日12月18日より全国のバラエティストアで順次発売する。

Yunthを代表する2つの美容液が、スペシャルなポケモンデザインで登場する。今回、生ビタミンC（※1）配合の「生VC美白美容液」にはピカチュウを、生レチノール（※2）配合の「生VAダーマ美容液」にはイーブイを採用。外箱だけでなく、個包装パウチにも色々な表情のピカチュウとイーブイをデザインし、開けるたびにワクワクする特別感を楽しめる。

※1：アスコルビン酸

※2：レチノール油液（ビタミンA 166,667IU/g）（保湿）

商品概要

生VC美白美容液[医薬部外品]（ピカチュウスペシャルデザイン）

販売名：薬用 ホワイトニングエッセンス PVC a

容量：1ml×28包

価格：3,960円

使用方法：洗顔後、スキンケアの一番はじめに使用。パウチ1包を清潔な手のひらに取り、全体に馴染ませる。

【商品詳細】

生ビタミンC（※3）を独自処方で閉じ込めた“使用期限30秒（※4）”の導入美容液。いつでも新鮮な状態で使える個包装パッケージ、高保湿でありながらもベタつかないトロッとしたテクスチャー、有効成分アスコルビン酸（純粋ビタミンC）がメラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ。

（※3）アスコルビン酸

（※4）出来立てをフレッシュな状態でご使用いただけるパッケージです。開封後30秒を過ぎてご使用いただいても品質に問題はありません。

生VAダーマ美容液[医薬部外品]（イーブイスペシャルデザイン）

販売名：薬用 VAセラム

容量：1ml×28包

価格：4,950円

使用方法：洗顔後、化粧水でお肌を整えた後に使用。パウチ1包を清潔な手のひらに取り、全体に馴染ませる。

【商品詳細】

生レチノール（※5）と有効成分ナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウムを配合したプレエイジングケア美容液。肌荒れを防ぎながら、毛穴の目立ちやシワを改善し、弾むようなハリのある肌へ導く。とろみのある高浸透（※6）のみずみずしいテクスチャーも魅力。

（※5）年齢に応じたケア

（※6）角質層まで

※商品画像はイメージです。

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.