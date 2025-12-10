「ゴールデンカムイ 最終章」2026年1月5日より放送開始！ 一攫千金サバイバルの行く末は……【#冬アニメ2026】3つの勢力が札幌で相まみえる
アニメ「ゴールデンカムイ 最終章」が、TOKYO MXほかにて2026年1月5日23時より放送開始となる。最速配信はPrime Videoにて1月5日23時より見放題独占配信が実施される。
本作は「週刊ヤングジャンプ」で連載された野田サトル氏のマンガが原作。シリーズの最終章にあたり、金塊を巡る生存競争サバイバルの行く末が描かれる。
杉元佐一とアシリパはふたたび金塊探しの旅を開始し、脱獄囚の上エ地圭二が向かったと思われる札幌へ。その一方で鶴見中尉率いる第七師団と新撰組「鬼の副長」土方歳三の一味も行動を起こし、3つの勢力が札幌で相まみえる。※アシリパの「リ」は小文字が正式表記
なお最終章の序章は劇場版「札幌ビール工場編」前後編として、2025年10月より公開された。
「ゴールデンカムイ 最終章」詳細
・放送開始日：2026年1月5日より毎週月曜23時～
・放送局：TOKYO MXほか
・最速配信：Prime Videoにて1月5日より毎週月曜23時～見放題独占配信
□「ゴールデンカムイ 最終章」の放送・配信情報ページ【TVアニメ「ゴールデンカムイ」最終章PV】 【「ゴールデンカムイ 最終章」あらすじ】
杉元とアシリパの旅はクライマックスへ!!
アイヌから奪われた金塊を巡る生存競争サバイバル、最終章に突入ッッ!!!
樺太から北海道に帰還した
「不死身の杉本」こと杉元佐一とアイヌの少女・アシリパは、
白石由竹と共に再び金塊探しの旅を開始。
その最中に遭遇した脱獄囚の海賊房太郎と手を組んだのち、
新たな標的とした脱獄囚の上エ地圭二が向かったと思われる札幌を目指す。
一方、杉元とアシリパの逃亡を許した第七師団の鶴見中尉は、
金塊の謎を解く鍵を握るアシリパの捜索と並行して刺青人皮の収集を継続。
札幌で発生した連続娼婦殺害事件の犯人を脱獄囚とにらんで
菊田特務曹長と宇佐美上等兵を派遣するが、時を同じくして、
新撰組「鬼の副長」土方歳三の一味も同じ思惑で行動を起こしていた。
金塊の争奪戦を繰り広げる3つの勢力が札幌で相まみえたとき、事態が大きく動くことは必至！
北の大地を舞台にいよいよ佳境を迎える
一攫千金サバイバルの行く末を、しかとその目に焼き付けよ!!
(C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会