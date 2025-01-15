女性アイドルグループ「高嶺のなでしこ」が１７日、都内で初アルバム「見上げるたびに、恋をする。」の発売記念ミニライブを行った。

アルバムのリード曲「花は誓いを忘れない」やメジャーデビュー曲の「美しく生きろ」など６曲をパフォーマンス。松本ももなが「この日を迎えられて幸せ」と笑顔で話すと、東山恵里沙は「ライブのセットリストのような、ライブ気分が味わえるアルバムになっています」と胸を張った。

ＭＣでは、グループの“公式ママ”を務める歌手の松本伊代からＶＴＲでメッセージが届けられた。松本は「みんな大人っぽくなって、成長過程に携われて幸せ」と語り「ステージのうえでキラキラ輝く姿に、ファンの方もママも恋しています。成長する姿をママは見守っています」と激励し「来年４５周年なので、私が４５周年のなにかをやるときがあったら応援に来て下さい」と呼びかけた。

キャプテンの籾山ひめりは「うれしい！ ありがとうございます」と感激。「２月から私たちのツアーでもしかしたらコラボできるかもしれないし、一緒にＴｉｋＴｏｋを撮ってくれたらうれしい」とママとの共演を熱望していた。