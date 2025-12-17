ジバンシイ数量限定♡朝露のように艶めくスプリングコレクション2026

春の始まりにふさわしい、みずみずしい透明感と艶をまとったジバンシイの「スプリングコレクション2026」が数量限定で登場します。朝露をまとった花びらのように、生命力あふれる美しさを引き出す今季のルックは、光を味方につけた軽やかな肌と、潤いをたたえたリップが主役。初々しさと洗練を併せ持つコレクションは、春のメイクをアップデートしたい大人の女性にぴったりです♡

光を纏う春のベースメイク

限定色No.16オパルセント・ヴェイルの「プリズム・リーブル」は、4×2.5gで税込8,250円。4色の光が肌悩みを洗い上げ、独自のプリズマティックライトTMテクノロジーで“透明シルキー肌”を演出します。

超微粒子パウダーが素肌に溶け込むように密着し、自然で立体感のあるツヤを実現。

さらに「ジバンシイ スターター キット」税込14,850円も登場。

プリズム・リーブル・スキンケアリング・コレクター11mL現品（ラベンダー、ブルー、グリーン）と、ローズ・パーフェクトNo.001ピンク・イレジスティブル1.5gミニサイズがセットに。

ラベンダーはくすみを、ブルーは黄ぐすみを、グリーンは赤味をカバーし、自在な肌印象へ導きます。

艶めく限定リップアイテム

「ＰＦＣＴ・セラム・リップオイル」は7.5mL税込5,280円、全2色展開。No.00ローズクォーツは透き通る血色感、No.10ガーネットベリーは青みを含んだディープバーガンディ。

92%＊1自然由来テクスチュアとスキンケア成分99%処方で、縦ジワをぼかしながらプランプ効果＊5を演出します。

「ローズ・パーフェクト・シャイン」No.109スパイシー・メープルは3.2g税込5,060円。桃のようにジューシーなヌーディ・ピーチカラーで、リップマスクのような潤いと高発色を両立。

＊1自然由来指数92%（水を含まない）ISO16128準拠＊5メイクアップ効果

春を楽しむ特別キット＆特典

「スプリング コレクター キット」税込18,590円は、プリズム・リーブル・スキンケアリング・コレクター パープル11mL現品、プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデーション30mL現品、ルージュ・アンテルディ・バームNo.10 3.4g現品に、ピンクノベルティポーチが付いた充実セット。

また「プリズム・リーブル・スキンケアリング・コレクター」を含む16,500円（税込）以上購入で、幅220mm×高さ170mm×奥行10mmのジャガードピンクポーチをプレゼント。

※おひとり様1回限り。なくなり次第終了。対象ツールはブラシのみ（他のツール類は対象外）。

春のきらめきを先取りして

光と潤いを味方につけたジバンシイのスプリングコレクション2026は、春の始まりに新しい自分と出会わせてくれる存在。

数量限定だからこそ手に入れたい、透明感あふれるパウダーや艶リップ、心ときめくキットまで勢ぞろい。

朝露のようなフレッシュな輝きをまとって、春のメイクアップを思いきり楽しんでみてはいかがでしょうか♡