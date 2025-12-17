日本代表ＭＦ菅原由勢と同じくドイツ１部のブレーメンに所属するＧＫ長田澪（ミオ・バックハウス）が、リーグ主催のオンライン取材会に出席した。今季は守護神として定着し、リーグ戦１２試合に出場。「ステップバイステップという感じ。アンダーチームからセカンドチーム、オランダも経て去年はブレーメンのベンチで、今年出られるようになった。階段を飛ばさずに一歩一歩進んできた。準備が良かったから出られている感覚がある」と手応えを明かした。

ドイツ人の父と日本人の母の間に生まれた２１歳。現在はＵ―２１ドイツ代表にも選出されている。その判断も「今はクラブを第一に考えていて、クラブで結果出すのが代表に入る前提だと思う。毎試合全力で、試合後は２日くらい使いものにならないくらい。それに長距離移動とかを加えたら俺の中ではクラブで結果を出せなくなるというのがある」と、様々なことを考慮してのことと言及。将来的にＡ代表をどちらに絞るかは「自分の中の答えを、もうちょっと時間をかけて出したい」とし「（日独）両方から声をかけてもらい、すてきな悩みだと考えるようにしている。ぶっちゃけ言うとプレッシャーにもなっています」と笑みも浮かべながら話した。