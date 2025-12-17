ただでさえ安いのに値下げ！？【3COINS】可愛さ100点♡「リボンピアス」

バレエコアのトレンドもあり、リボンモチーフの人気が続いている模様。プチプラの代表格【3COINS（スリーコインズ）】でも、キュートな「リボンピアス」を発見！ 大人世代も思わずときめいてしまいそうなデザインで、顔まわりに可愛さと華やかさをプラスしてくれそう。見た目だけじゃなく、値下げでさらにお得になったプライスにも注目！ このチャンスを見逃さずチェックして。

高見え感と抜け感のバランスが絶妙！

【3COINS】「キラキラリボンピアス」\330（税込・セール価格）

リボンモチーフに並ぶビジューの繊細な輝きが魅力のピアス。上品なきらめきが高見え感を出しつつ、なだらかでニュアンシーなリボンの曲線が抜け感もプラスしてくれて、キメすぎないおしゃれが叶いそうです。冬場の重厚感のあるニットやコートに合わせて、耳元でさりげなく上品な可愛さを演出してみて。

ベロア × フェイクファーでトレンド感たっぷり

【3COINS】「ベロアリボンファーピアス」\165（税込・セール価格）

深みのあるベロアリボンと、ころんとしたフェイクファーのチャームを組み合わせた季節感たっぷりのピアス。この秋冬トレンドの素材を、耳元で手軽に取り入れられるのも魅力です。あたたかみのある素材は、顔まわりにやわらかな印象を与えてくれそう。重くなりがちな冬コーデの、軽やかなアクセントにぜひ。

大きく揺れるパーツが大人可愛い

【3COINS】「パールリボンピアス」\165（税込・セール価格）

存在感のあるリボンモチーフと小粒のパーツが可愛いこちらのピアスは、素材の組み合わせと揺れるデザインが魅力。リボンとパール風ビーズで愛らしさを演出しつつ、きらりと光るビジューを根元にあしらうことで全体を引き締め、高見え感もしっかりキープ。耳元で大きく揺れるアクセサリーは、顔まわりを華やかに見せる効果が期待できます。

クラシカルなデザインに思わずキュン！

【3COINS】「リボンインハートピアス」\165（税込・セール価格）

繊細なデザインがギュッと詰め込まれたこちらのピアスは、ハートとリボンのモチーフにクラシカルなディテールをあしらった上品さが魅力。まるでプリンセスのようなときめきを感じさせてくれそうです。高見え感たっぷりなのに、セール価格でなんと165円！ 気になったら即ゲットすることをおすすめします。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N