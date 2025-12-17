今にもくっつきそうな目玉、くっついちゃった唇のティザービジュアルが話題となったボディホラー『トゥギャザー』（２月６日公開）のポスターが解禁。デイヴ・フランコとアリソン・ブリー演じるカップルの両腕が、互いの皮膚に入り込むようにしてつながっている衝撃のビジュアルが採用されている。

交際期間が長くなり、“離れたいのに離れられない”共依存状態にあるカップルが、未知の力によって物理的にも“別れられない”状態に陥ってしまう本作。併せて解禁された予告編では、散歩中の二人が洞窟に転落したことをきっかけに、体に異変が起き始める様子を切り取っている。「Happy Together」の選曲がなんとも心憎いが、二人は決してハッピーではなさそうである。一体どうなっちゃうのかな？？

『トゥギャザー』

2026年２月６日(金)よりTOHOシネマズ日比谷他ロードショー

劇場掲出NGとなった、くっつきそうな目玉のティザービジュアル

劇場掲出用に用意された、くっついちゃった唇のティザービジュアル