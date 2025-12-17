三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けたフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は17日、30分拡大で最終回（第11話）を迎え、完結した。サプライズ出演が連発した今作だったが、最終回は俳優の山崎一（68）と女優の松本穂香（28）が事前告知なしの登場を果たした。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じた。

最終回は「思い出の八分坂」。久部三成（菅田将暉）は自身の過失と横領により、仲間からの信頼を失い、劇団「クベシアター」と渋谷・八分坂から去った。

2年後。蓬莱省吾（神木隆之介）は放送作家に。フジテレビ「スターどっきり（秘）報告」の人気コーナー「コラおじさん」のロケ現場にいる。

「松本もなかの巻」。階段を下りてくる女性アイドル・松本もなかとすれ違いざま、コラおじさんが「コラー！」と絶叫。アイドルは驚き、悲鳴を上げた。

山崎はコラおじさん役、松本はドッキリをかけられるアイドル役を演じた。

三谷氏が脚本を執筆した22年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」キャストの登場が相次ぐ中、山崎は16人目。りく（宮沢りえ）の兄・牧宗親役を演じた。

松本はNHK連続テレビ小説「ひよっこ」、主演を務めたTBS日曜劇場「この世界の片隅に」、ダブル主演を務めたフジテレビ“月9”「嘘解きレトリック」など数々の作品を彩っている。