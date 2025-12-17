¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬¡Øanan¡ÙSP¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¡¡±£¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¤òÆÉ¤ß²ò¤±¤ë¤«¡©
¡¡¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡ÈÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡É¤³¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬¡¢26ÆüÈ¯Çä¤Î¥°¥é¥Ó¥¢½µ´©»ï¡Øanan¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë2477¹æ¤Î¡ÖNEXT!¡×ÆÃ½¸¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¤¤è¤¤¤è¡ª¡Ø¿å¥À¥¦¡ÙÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡È¿·ºî¡ÉÍ½¹ðÆ°²è
¡¡2023Ç¯1·î25ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¥É¥Ã¥¥ê¡¢¤á¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤Àâ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î¿Íµ¤´ë²è¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¿äÍý¤«¤é¡ÈÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡É¤ÈÌ¾¹â¤¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄ¤¬anan¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×Âè4ÏÃ¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÄÅÅÄ¤¬¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ì¾ÃµÄå¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤¬¾¡¼ê¤ËÌ¾ÃµÄå¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ç¸¬µõ¤ÊÂÖÅÙ¤À¤¬¡¢É½»æ¤ò¾þ¤ëÄÅÅÄ¤Î¤½¤Î´ãº¹¤·¤ÏÆ¬Ç¾ºã¤ï¤¿¤ëÌ¾ÃµÄå¤½¤Î¤â¤Î¡£Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤àÌ¾ÃµÄå¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤ëÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î´ë²è¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤È¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¯Ì£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ÷¤ëÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡É½»æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¯ÅÉ¤é¤ì¤¿Ê¸»ú¤òÊÂ¤ÓÂØ¤¨¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¡»¡»¡»¡»¡»¡»¡×¤Ë¡Ä¡©¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÆÉ¼Ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÌ¾¿äÍý¤Ç²ò¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÃµÄå¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¡£¥¥¶¤Ë¥¥á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Êµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÌ¾ÃµÄå¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï3¾Ï¤«¤é¤Ê¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¡£¤Þ¤º¤ÏÌ¾ÃµÄå¤ÎÆü¾ï¡£¿²µ¯¤¤«¤éÃåÂØ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ«¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉ½¸½¡£»õËá¤¤ä¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¡¢»Å¾å¤²¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ç¥·¥ã¥¥Ã¤È¡£Ë»¤·¤Ê¤¤Ì¾ÃµÄå¤ÎÂ«¤Î´Ö¤ÎÆü¾ï¤ò±é½Ð¡£¼¡¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸ÃµÄåÉ÷°áÁõ¤Ç»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¡£¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ç¤âÅÐ¾ì¤·¤¿È¯¸À¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿ÁêµæÌÀ¤Ë¸þ¤«¤¦ÄÅÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤ÏÃµÄå¤½¤Î¤â¤Î¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤âÃæ¿È¤âÃæÇ¯¤ÊÃµÄå¤¬¥¹¥±¥Ü¡¼¤äÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¶î»È¤·¤ÆÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÌ¾ÃµÄå¤È¥é¥Ö¡£»ö·ï¤òÌµ»ö²ò·è¤·¤¿¸å¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Î»Ò¤È¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ê!?¡ËÎø¤ËÍÉ¤ì¤ëÌ¾ÃµÄå¤Î¿´¤Î¤¦¤Á¤ËÇ÷¤ë¡£¡ÖÃµÄå¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¸ì¤ë¤ï¤ê¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ¾ÃµÄå¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÄÅÅÄ¤Î·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤È¤·¤Æ¼èºà¤ò´º¹Ô¡£¥É¥é¥Þ¤È¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Î¶³¦¤Ëº®Íð¤·¤Æ¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡Ê¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¡Ë¡×¡Ö2¤ÎÀ¤³¦¡Ê¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ÆÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÄÅÅÄ¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£¸½¼Â¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Ë¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë´ë²è¤¬¿Ê¤àÃæ¤Çº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ì¥ÎÏ¤Ë±Ç¤ëÄÅÅÄ¤Ë¡¢ÃµÄå¤È·Ý¿Í¤ÎÎ¾Î©¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ê¤É¡¢Ì¾ÃµÄå¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÀßÄê¡É¤ÎÃæ¤ÇÊ¹¤¯¡£»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿¤é¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤ÈÄÅÅÄ¡£¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»Ò¤¬²Ä°¦¤¤¤«¤é¡×¿äÍý¤ò´èÄ¥¤ê¡¢¡ÖÁá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡×»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÀµÄ¾¤¹¤®¤ë´¶¾ð¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ì¾ÃµÄå¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤äââ»ý¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î¡¢ÃµÄå¤È¤·¤Æ¤Î¶ìÇº¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó½õ¼ê¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢ÈÖÁÈ¤Î±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆ£°æ·òÂÀÏº¤Î3¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
