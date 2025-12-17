三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けたフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は17日、30分拡大で最終回（第11話）を迎え、完結した。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じた。

最終回は「思い出の八分坂」。久部三成（菅田将暉）は自身の過失と横領により、仲間からの信頼を失い、劇団「クベシアター」と渋谷・八分坂から去った。

2年後。蓬莱省吾（神木隆之介）は放送作家に。その日はフジテレビの仕事が終わり、次のNHKの仕事までの間、久しぶりに八分坂を訪れた。

WS劇場は様変わりし、劇団は解散。無料案内所のおばば（菊地凛子）はクレープ店店主に転身していた。

密輸に逮捕された劇場オーナー・ジェシー才賀（シルビア・グラブ）は「スッカスカ弁当」店主。従業員の久部は自転車で弁当を運んでいた。

配達先の交流センターの部屋から懐かしい声が聞こえる。トニー安藤（市原隼人）うる爺（井上順）らが集まり「夏の夜の夢」を稽古。上演の予定はない。

江頭樹里（浜辺美波）が「顔出します？皆さん喜ぶと思いますよ」と声を掛けると、もう久部の姿はなかった。

青空の下、久部は自転車を漕ぐ。

「この世はすべて舞台。男も女も役者に過ぎぬ。ノーシェイクスピア、ノーライフ！」――。

三谷作品らしい“ビターエンド”。散った“八分坂の夢”を胸に、それぞれが新たな道へ。手放したシェイクスピア全集が戻ってきた久部は、再び演劇を始めるのか。同じ失敗を繰り返さぬよう、自分を変えられるのか。

SNS上には「トニーもうる爺も全員集合の稽古風景に涙」「クべ劇団の結末は残念で切なかったけど、ラストの光景が胸熱すぎて…号泣してしまった」「（久部が稽古）部屋の中を見たシーンで、思わず涙。シェイクスピアの作品のように、これほど悲しく温かい物語だったとは。別の舞台に向かう者もいれば、この舞台に立ち続ける者もいる」などの声が上がった。