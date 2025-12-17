TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「名探偵津田 90分SP」が17日、放送された。お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が探偵に扮する「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」前編で奮闘した。

11月26日放送回で「電気イスゲーム2025開幕戦」が放送された。ダイアン津田と劇団ひとりが対戦。劇団ひとりが2回目の電気イスを被弾すると、スタジオ中央に倒れ込んだ。津田は思わず「ひとりさん！」と絶叫。それでも動かないひとりに津田が「ひとりさん？ どういうこと？ うそぉ？ え…」と嘆いたところから第4話はスタートした。

死んだ劇団ひとりのLINEから実家の江田島家の相続問題に巻き込まれていることが判明。急きょ、実家のある群馬県館林市へ飛んだ。すると、父の江田島皇次が密室で亡くなっていた。そこには「息子に毒を盛ったのは私だ」などと書かれているダイイングメッセージがあった。その後、劇団ひとりの死因が電気ではなく、毒だったことが判明した。

殺人の現場にいたのは他に、母の江田島幸子、長女の江田島玲子、次男の江田島玖馬、使用人の権蔵、医師のたくや。

事件の手がかりを探すために策を練った。100年前から閉じられて開かない金庫を開けるために、タイムマシンに乗ることに。

9月に架空番組のロケで名刺交換していたタイムマシン研究者に連絡。翌日に届けてもらうことになった。すると、届いたのは名作米映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズに登場する車型タイムマシン「デロリアン」調のものだった。津田は「うわスゲエ。俺大好きなんすよ」と大興奮。そして100年前に飛び立った。

X（旧ツイッター）ではデロリアンの登場に沸き、「デロリアン」がトレンド入り。「映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のデロリアンほぼ同じは良いけどユニバーサルスタジオから著作権の問題でクレーム付かないか？」「デロリアン！！？ しかもパート2版！！」「名探偵津田にタイムマシンとして再現クオリティの高すぎる バック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアン（Mr.Fusion付きなのでPART2）が登場！！！ 訳分からん！！！！」「タイムマシンってデロリアンのことかい いーなー」などと書き込まれていた。

次週24日には後編が放送される。昨年12月に放送された「名探偵津田 第3話」内で津田が発した「長袖をください」は「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に選出され、ネットを中心に話題となった。