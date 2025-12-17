元King＆Princeの岩橋玄樹（29）が17日、東京・立川ステージガーデンで、バースデー＆クリスマスイベント「29ristmas」を行った。

同ライブのアンコールでで来年2月11日、テイチクエンタテインメントからのメジャーリリースを発表した。サプライズでスクリーンに「GENKI IWAHASHIメジャーリリース決定！」の文字が映し出されると、約2000人の観客から歓声が上がった。作品の詳細は後日発表される。

「21年にソロ活動をはじめ、26年に5周年を迎える節目に、改めて自分が届けたい音楽をテイチクさんとともにパワーアップして、ファンの皆さまへお届けできることをとても楽しみにしています」とコメント。 「これからも、僕自身が作りたい音楽や伝えたいメッセージを、さまざまな楽曲を通して表現していけるよう、より一層頑張っていきます」と意気込みを示すと、「今後とも温かい応援をいただけたらうれしいです」とした。

26年2月14日には豊洲PITで、「GENKI IWAHASHI White Belle」を開催。メジャーレーベルからのリリースで、さらなる飛躍を目指す。