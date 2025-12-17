三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けたフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は17日、30分拡大で最終回（第11話）を迎え、完結した。三谷氏が自ら事前告知なしのサプライズ出演を果たし、戦後日本を代表する劇作家・井上ひさし氏役を演じた。自身が脚本を担当した地上波ドラマへの出演は、フジテレビ「ステキな隠し撮り〜完全無欠のコンシェルジュ〜」（2011年11月）の映画監督役以来14年ぶり。SNS上には「まさかの井上ひさし役」「気づかなかったw」「しばし内容が入ってこなかった」などと驚きの声が続出。反響を呼んだ。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は00年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じた。

最終回は「思い出の八分坂」。前回第10話（12月10日）、カリスマ演出家・蜷川幸雄（小栗旬）は「僕の知り合いにも見るように言っておきますよ。井上ひさしさんにも見るように伝えておこう」と久部三成（菅田将暉）演出のシェイクスピア劇「冬物語」を絶賛。演目は「ハムレット」となった。

WS劇場のロビー。

井上ひさし（三谷幸喜）「よかったです。とってもよかった」

蓬莱省吾（神木隆之介）「ありがとうございます」

井上「本当に、本当によかったと思いました」

蓬莱「演出家に伝えます」

井上「『ハムレット』の、真髄というものが、ここにあった気がします」「僕はね、いつも思うんですけど、演劇ってもので大事なのは取捨選択…」

三谷氏が登場したのは冒頭、一連の1シーンのみ、約20秒。井上氏の柔和な風貌や語り口を再現した。

井上氏は84年、座付作家として劇団「こまつ座」を「頭痛肩こり樋口一葉」で旗揚げ。以来、本公演「父と暮せば」「きらめく星座」「紙屋町さくらホテル」、特別公演「ムサシ」「組曲虐殺」「藪原検校」など数々の傑作を上演。代表作の一つ「木の上の軍隊」は映画化され、今年7月に公開された。

放送作家としては64年、NHKの人形劇「ひょっこりひょうたん島」の台本を共作。国民的な人気番組となった。小説家としては72年、「手鎖心中」で直木賞を受賞。99年に紫綬褒章、04年に文化功労者となり、日本の演劇・文学界に多大な功績を残した。