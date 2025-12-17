日本プロサッカー選手会（ＪＰＦＡ）トライアウトが１７日、大阪府内で行われた。Ｊリーガー３１人が７対７のミニゲームと、１１対１１の紅白戦を２０分３セットで行った。今季天皇杯を優勝した町田で、契約満了となったＤＦ樋口堅は「特長だったり、今季、町田で積み上げてきたものは全て出せた」とうなずいた。

樋口は紅白戦に、３セット連続で出場した。センターバックとサイドバックを柔軟にプレーしてアピール。持ち味のロングボールを前線の選手の足元に届け、対人守備でも力を発揮した。

町田の下部組織で育ち、２０２２年にトップ昇格。ＪＦＬ・沖縄ＳＶへの期限付き移籍も経験して力を付けたが、今季で契約満了となった。サッカー人生の大部分をつくってきた町田での日々。感謝の思いは「このトライアウトに集中できないぐらい、ファン・サポーターの皆様から本当に温かい言葉いただいて。自分で言うのも変ですけど、やっぱり愛されてなって思う反面、それに応えられなかったのは、すごい悔しいところ。町田に入れた感謝は、自分のプレー、活躍で伝えていくものだと思っている」と、この日も胸に宿してピッチで躍動した。

町田でのリーグ戦出場はＪ２時代に１試合のみ。悔しい思いももちろんあるが「本当に町田の先輩方は僕を強くしてくれた。支えてくれて、叱ってくれて。本当に多大なる恩をいただいた」と取材に答える度、感謝の言葉が止まらなかった。町田も進路に親身になってくれた中で、トライアウトの参加を決めた。

この日を迎える前にも、心に突き刺さった瞬間があったという。ある日、現在リハビリに励むＤＦ菊池流帆とサウナへ向かった。菊池はＪ１通算１００試合出場を超え、昨季までは神戸でタイトル獲得にも貢献したＤＦ。そこで言われたのは「お前は笑顔と元気でつかみ取ってこい。すかすな。はっちゃけて、試合中に声を出して、みんなで『やろうぜ、いこうぜ』って。そう言っていたら運が来るから」。菊池が負傷する前から「何が違うんだろう、何が（菊池を）あそこまで輝かせるのだろう」と考えていた樋口は「もちろん特徴や技術があって、うまくて、強くて。みんなが見るところだと思うんですけど、その言葉が僕は結構ずっしり来た」と受けた言葉からにじんだ信条に、ヒントを得た。元々は「自分に集中してればいいやって思っているタイプ」。Ｊ１から唯一の参加者として挑んだこの日だったが、プレーのアピールに負けないほど大声と笑顔が目立った。

２２歳という若さだ。吉報を待ちながら「カテゴリーなどは気にせず、自分が与えられた場所で咲くのが僕の義務。そこにこだわりたい」と、選手としての成長を思い描いた。

チームが初のタイトルを獲得し「本当に悔しかったし、苦しかった」と振り返る今季。ただ、やっぱり「サッカーから目をそらさずにやりきれたのは皆さんのおかげ。４年間みんなが支えてくれなかったら、腐ってサッカーをやめていたと思う。その経験を生かして初めて、みんなと輪になれる。生かすまでが勝負だと思っています」と感謝が勝つ。下部組織時代を含め、愛する町田で育った１０年間。何にも代えがたい武器を携え、自分で道を切り開いていく。