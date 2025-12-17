ヴィタメール冬限定ケーキ、チョコレートの豊かな味わいで贅沢なひとときを

ベルギー王室御用達のチョコレートブランド「ヴィタメール」から、冬限定の特別なケーキが登場！チョコレートを中心に、フルーツやエスプレッソを組み合わせたケーキが、寒い季節を温かく彩ります。これらのケーキは、毎年楽しみにしている人も多い、ヴィタメールならではの上質な味わいを誇ります。2026年1月9日から始まる販売期間、ぜひその魅力を堪能してください♡

冬限定ケーキのラインナップ

エスプレッソ・ショコラ

ヴィタメールの冬限定ケーキは、まさに季節を感じさせる豊かな味わいが特徴です。

「エスプレッソ・ショコラ」は、エスプレッソの深い香りとアプリコットの甘酸っぱさが絶妙に絡み合った、奥深い味わい。

シナモンがほのかに香り、冬にぴったりの濃厚なケーキです。価格は小物サイズ\864から楽しめ、販売期間は2026年1月9日から3月6日まで。

ポム

スフェーン

さらに、りんごの甘みと紅茶の香りを楽しめる「ポム」や、ピスタチオとカシスの爽やかな味わいが広がる「スフェーン」など、冬ならではの風味が楽しめるケーキが勢揃い！

すべてのケーキが、まるで贅沢なデザートタイムを提供してくれます。

チョコレートとフルーツが織り成す絶妙なハーモニー

オランジュ・ショコラ

ヴィタメールのケーキは、チョコレートとフルーツの絶妙なバランスが魅力。

特に「オランジュ・ショコラ」は、爽やかなオレンジとカカオの香りが絶妙に融合した人気ケーキ。

オレンジムースにチョコレートムースを合わせた、シンプルでありながら深い味わいが特徴です。

ペッシュ・ミニョン

また、「ペッシュ・ミニョン」では、コクのある桃のフロマージュムースに苺や桃のジュレが絡み、甘さと酸味が絶妙にマッチ。

ホールケーキには特別なクリームブリュレが加わり、より豊かな味わいを楽しめます。

これらのケーキは、冬のひとときをより贅沢に、そして華やかに彩ってくれます。

ヴィタメール冬のケーキで贅沢なひとときを

ルージュ・デリス

ヴィタメールの冬限定ケーキは、贈り物にもぴったりな特別感が溢れています。チョコレートの豊かな味わいが、どんなシーンにも華を添え、贅沢なひとときを演出してくれます。

「ルージュ・デリス」は、苺とフランボワーズのムースをチョコレートムースと合わせ、甘酸っぱいベリーの味わいと滑らかなチョコレートが見事に調和しています。

販売期間は2025年12月26日から2026年3月6日まで。ヴィタメールならではの上質なケーキで、冬の寒さを忘れて心温まるひとときを過ごしてください♪

ヴィタメールの冬限定ケーキで心温まるひとときを

冬限定のケーキが勢揃いしたヴィタメールの新作ケーキは、どれも心を温めてくれる贅沢な味わいばかり。

チョコレートとフルーツ、そしてエスプレッソの深みが織りなす美しいハーモニーを堪能できるこの季節、ぜひ自分へのご褒美に、また大切な人への贈り物として選んでみてください。

心温まるひとときをヴィタメールのケーキでお楽しみください♡