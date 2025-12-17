タレント・新山千春（４４）が１７日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。結婚について語った。

新山は２０２３年１１月、海外のマッチングアプリを通じて出会った１４歳年下の一般男性との再婚を発表した。タレントとしても活動する１人娘「もあ」は１９歳になった。

新山は再婚した夫について「１４歳下の…」と説明。当初は年の差もあり、「引け目」を感じていたというが、「（結婚が）マイナスから入ったからプラスになって」と良さを伝えた。

また「前に結婚してた人が、アスリートだったんで」と２３歳の時の最初の結婚に言及。「２３（歳）で、周りのアスリートの奥さんが（料理）品数何十品も作ってますー、毎回球場に送り迎えに行ってます、っていうのが“アスリートの奥さん”っていうイメージがあって。できもしないのに一生懸命、テキトーなもので品数作った（かせいだ）り。ちょっと疲れちゃって。自分で自分の首絞めて、できるぶってもダメだな、って（思った）」と振り返った。

新山は２００４年１２月に当時巨人の選手と結婚。０６年に長女を出産したが１４年１２月に離婚していた。