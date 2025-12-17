佐賀県警小城署は17日、小城市内の40代男性が交流サイト（SNS）を使った副業詐欺に遭い、約125万5千円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。

署によると、11月17日ごろ、被害者がSNS上の副業を紹介する広告を見つけ、同広告を通じて知り合った者らとSNSでやりとりをする中で、動画視聴の副業を紹介された。相手の指示に従って副業サイトに登録したところ「限定特典の業務では30〜40％の利益を得ることができる」「この業務は1回あたり5分で完了し、完了後は本金と利益をすぐ自身の銀行口座へ出金できる」との副業話を持ちかけられた。その後、被害者のサイト上の操作ミスに対して「データに誤りが生じ、返金ルートが一時的に凍結された」「データ修復のために、送金が必要となる」「出金額の40％の違約金と30％の手数料を一時的にお支払いいただく必要がある」などとデータ修復費用などを請求され、電子マネー合計約1万5000円相当および現金合計約124万円を、相手から指定された口座に振り込むなどしてだまし取られた。