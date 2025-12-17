自称「日本一強いアナウンサー」の堀江聖夏が16日、Instagramを更新。1000万回以上再生された“頭突きでスイカを割る動画”のNGシーンを公開し、「鈍い音が」「痛そうだわ〜」「結構な衝撃ありますよね！さすがです！」など、心配や驚きの声が寄せられている。

【映像】“人生初”のグラビアオフショット動画＆“頭突き動画”のNGシーン

アナウンサーが多く在籍する芸能事務所「セント・フォース」に所属し、剛柔流空手・初段の堀江。Instagramには、4000万回以上再生されているチャイナドレス姿の瓦割り動画や、「私の蹴り…受けてみる…？」とコメントした『ストリートファイター』シリーズに登場する春麗のコスプレをして、かかと落としで瓦を割る様子など、特技を生かした様々な動画を投稿している。

また、2025年6月発売の漫画雑誌『週刊ビッグコミックスピリッツ』では、“人生初”だという表紙グラビアを担当。セクシーな装いでポーズを決める撮影現場でのオフショット動画も公開しており、活躍の場を広げている。

“頭突き動画”のNGシーン公開

堀江は5月11日に更新したInstagramで、「夏のスイカ割り始めました！！※その後はおいしくいただきました」とつづり、頭突きで見事にスイカを割る動画を公開。再生数も1000万回を超え、ファンからは、「可愛い！力強いね！」「おでこ大丈夫か？」など、様々な反響が寄せられ話題になっていた。

12月16日は、「1000万回再生されたスイカ割りのNG編」と、撮影の裏側を披露。この投稿には、「ほりえってぃ！あまり頭、顔はやめた方が！！なんか怖いなぁ」「ゴイーン…て。大丈夫でしたか？」「ありゃまぁ〜！ドンマイです！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）